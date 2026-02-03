NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen MarketAxess-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades MarketAxess-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die MarketAxess-Aktie an diesem Tag bei 218,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,832 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 623,63 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 02.02.2026 auf 166,34 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 23,76 Prozent.

MarketAxess erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

