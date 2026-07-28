MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|MarketAxess-Anlage unter der Lupe
|
28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MarketAxess von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MarketAxess-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das MarketAxess-Papier bei 270,97 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,369 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 117,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,54 USD wert. Das entspricht einem Minus von 56,46 Prozent.
Jüngst verzeichnete MarketAxess eine Marktkapitalisierung von 4,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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