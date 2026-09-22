MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Rentable MarketAxess-Investition?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.09.2023 wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 215,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,303 MarketAxess-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 163,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 567,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,32 Prozent verringert.
MarketAxess markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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