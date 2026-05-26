MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Lohnendes MarketAxess-Investment?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das MarketAxess-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 217,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,459 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,95 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 22.05.2026 auf 137,13 USD belief. Damit wäre die Investition 37,05 Prozent weniger wert.
Alle MarketAxess-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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