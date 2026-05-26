NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das MarketAxess-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 217,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,459 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,95 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 22.05.2026 auf 137,13 USD belief. Damit wäre die Investition 37,05 Prozent weniger wert.

Alle MarketAxess-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at