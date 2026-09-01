MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Lukrative MarketAxess-Investition?
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren angefallen
Das MarketAxess-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 479,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in MarketAxess-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,853 MarketAxess-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 162,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 391,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,09 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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