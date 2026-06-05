NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marten Transport gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Marten Transport-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Marten Transport-Anteile an diesem Tag bei 13,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,680 Marten Transport-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,41 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Papiers am 04.06.2026 auf 17,76 USD belief. Damit wäre die Investition 36,41 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Marten Transport belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at