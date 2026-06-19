NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marten Transport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marten Transport-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Marten Transport-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Marten Transport-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 613,874 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 16,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 343,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,44 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 1,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at