NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Marten Transport-Anteile letztlich bei 11,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 840,477 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 17,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 725,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,25 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Marten Transport betrug jüngst 1,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at