Marten Transport Aktie

Marten Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

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Langfristige Anlage 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Marten Transport-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Marten Transport-Papiers betrug an diesem Tag 13,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 759,301 Marten Transport-Anteilen. Die gehaltenen Marten Transport-Papiere wären am 07.05.2026 11 495,82 USD wert, da der Schlussstand 15,14 USD betrug. Mit einer Performance von +14,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marten Transport-Wert an der Börse wurde auf 1,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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