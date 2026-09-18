Marten Transport Aktie

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WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

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Lukrative Marten Transport-Investition? 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Marten Transport-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Marten Transport-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Marten Transport-Aktie bei 12,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,716 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 13,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,55 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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