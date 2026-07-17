Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Investmentbeispiel
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17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Marten Transport-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 15,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Marten Transport-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,329 Marten Transport-Anteilen. Die gehaltenen Marten Transport-Papiere wären am 16.07.2026 112,59 USD wert, da der Schlussstand 17,79 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +12,59 Prozent.
Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 1,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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