NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Marten Transport gewesen.

Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,94 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 669,344 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 848,73 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 12.02.2026 auf 13,22 USD belief. Das entspricht einem Minus von 11,51 Prozent.

Marten Transport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at