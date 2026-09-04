Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Langfristige Anlage
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Marten Transport-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21,21 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 47,148 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 667,61 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 03.09.2026 auf 14,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 1,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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