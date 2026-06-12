NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Marten Transport-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Marten Transport-Aktie an diesem Tag bei 22,10 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 45,249 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Marten Transport-Aktien wären am 11.06.2026 827,15 USD wert, da der Schlussstand 18,28 USD betrug. Damit wäre die Investition um 17,29 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Marten Transport belief sich zuletzt auf 1,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at