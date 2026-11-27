Vor Jahren in Marten Transport eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Marten Transport-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,305 Marten Transport-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 622,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,68 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 622,33 USD, was einer negativen Performance von 37,77 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Marten Transport bezifferte sich zuletzt auf 950,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at