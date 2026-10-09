NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Marten Transport-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Marten Transport-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Marten Transport-Anteile bei 15,24 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 6,562 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 12,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,92 USD wert. Das entspricht einem Minus von 16,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte Marten Transport einen Börsenwert von 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at