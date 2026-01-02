Marten Transport Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.01.2021 wurde das Marten Transport-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Marten Transport-Anteile bei 17,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 580,383 Marten Transport-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 604,76 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Papiers am 31.12.2025 auf 11,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -33,95 Prozent.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich zuletzt auf 927,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
