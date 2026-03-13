NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Marten Transport eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Marten Transport-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,326 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.03.2026 83,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,46 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -16,04 Prozent.

Marten Transport war somit zuletzt am Markt 935,13 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at