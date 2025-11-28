Marten Transport Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 28.11.2022 wurden Marten Transport-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 20,89 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hat, hat nun 47,870 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 491,14 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Papiers am 26.11.2025 auf 10,26 USD belief. Das entspricht einem Minus von 50,89 Prozent.
Der Marten Transport-Wert an der Börse wurde auf 836,47 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
