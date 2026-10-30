Marten Transport Aktie

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WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

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Langfristige Investition 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Marten Transport-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Marten Transport-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Anteile betrug an diesem Tag 17,71 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 5,647 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,40 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 29.10.2026 auf 11,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 957,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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