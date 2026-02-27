NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marten Transport-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Marten Transport-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 16,18 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61,805 Marten Transport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 13,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 837,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,25 Prozent.

Marten Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at