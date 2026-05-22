NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Marten Transport-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Marten Transport-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 16,88 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hat, hat nun 59,242 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 982,82 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 21.05.2026 auf 16,59 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,72 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Marten Transport bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at