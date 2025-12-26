NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Marten Transport-Anteilen via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 499,500 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 769,23 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 24.12.2025 auf 11,55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,31 Prozent eingebüßt.

Marten Transport war somit zuletzt am Markt 942,68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at