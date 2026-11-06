Marten Transport Aktie

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WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

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Frühe Anlage 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marten Transport-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Marten Transport eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Marten Transport-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,870 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Marten Transport-Aktie auf 11,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 693,29 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,67 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Marten Transport einen Börsenwert von 1,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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