Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Investition
|
14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: Wäre ein Marten Transport-Investment vor 5 Jahren inzwischen rentabel?
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Marten Transport-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marten Transport-Aktie bei 15,14 USD. Bei einem Marten Transport-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,050 Marten Transport-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 1 005,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,23 USD belief. Damit wäre die Investition 0,59 Prozent mehr wert.
Am Markt war Marten Transport jüngst 1,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marten Transport Ltd.
|15,21
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.