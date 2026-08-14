Marten Transport Aktie

Marten Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

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Marten Transport-Investition 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: Wäre ein Marten Transport-Investment vor 5 Jahren inzwischen rentabel?

Wer vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Marten Transport-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marten Transport-Aktie bei 15,14 USD. Bei einem Marten Transport-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,050 Marten Transport-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 1 005,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,23 USD belief. Damit wäre die Investition 0,59 Prozent mehr wert.

Am Markt war Marten Transport jüngst 1,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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