Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Lukrativer Mercantile Bank-Einstieg?
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Mercantile Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 37,272 Mercantile Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 231,83 USD, da sich der Wert einer Mercantile Bank-Aktie am 26.08.2026 auf 59,88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,18 Prozent angewachsen.
Mercantile Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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