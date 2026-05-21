NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.05.2023 wurden Mercantile Bank-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,84 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hat, hat nun 386,997 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.05.2026 auf 52,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 127,71 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 20 127,71 USD, was einer positiven Performance von 101,28 Prozent entspricht.

Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 877,22 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at