NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,151 Mercantile Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mercantile Bank-Anteile wären am 12.11.2025 189,58 USD wert, da der Schlussstand 45,67 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,58 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 742,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at