NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie gebracht.

Am 08.01.2021 wurden Mercantile Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Anteile betrug an diesem Tag 28,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Mercantile Bank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,249 Mercantile Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 718,36 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 07.01.2026 auf 48,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich jüngst auf 791,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at