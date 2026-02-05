NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Mercantile Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,92 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investierten, hätten nun 345,781 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 54,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 948,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 89,49 Prozent.

Insgesamt war Mercantile Bank zuletzt 924,06 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at