Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Profitable Mercantile Bank-Investition?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Mercantile Bank-Papier an diesem Tag 46,47 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 215,193 Mercantile Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 59,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 726,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,26 Prozent gesteigert.
Mercantile Bank wurde am Markt mit 1,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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