NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 48,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 20,559 Mercantile Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Mercantile Bank-Aktien wären am 18.02.2026 1 109,58 USD wert, da der Schlussstand 53,97 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +10,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank belief sich zuletzt auf 929,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
