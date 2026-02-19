Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mercantile Bank-Investition im Blick 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mercantile Bank-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 48,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 20,559 Mercantile Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Mercantile Bank-Aktien wären am 18.02.2026 1 109,58 USD wert, da der Schlussstand 53,97 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +10,96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank belief sich zuletzt auf 929,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.

mehr Nachrichten