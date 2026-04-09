Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Lohnender Mercantile Bank-Einstieg? 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mercantile Bank-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Mercantile Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21,42 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investierten, hätten nun 466,853 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 743,23 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 08.04.2026 auf 53,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 147,43 Prozent zugenommen.

Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 900,33 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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