Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Lohnender Mercantile Bank-Einstieg?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Mercantile Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21,42 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investierten, hätten nun 466,853 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 743,23 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 08.04.2026 auf 53,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 147,43 Prozent zugenommen.
Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 900,33 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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