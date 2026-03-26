NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mercantile Bank gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Mercantile Bank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,222 Mercantile Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.03.2026 158,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,31 USD belief. Damit wäre die Investition 58,84 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich jüngst auf 851,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at