Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Mercantile Bank-Anlage unter der Lupe 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mercantile Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Mercantile Bank-Papiers betrug an diesem Tag 30,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 324,359 Mercantile Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Mercantile Bank-Aktien wären am 22.07.2026 18 747,97 USD wert, da der Schlussstand 57,80 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 87,48 Prozent.

Der Marktwert von Mercantile Bank betrug jüngst 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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