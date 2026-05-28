NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,30 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 3,096 Mercantile Bank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mercantile Bank-Papiers auf 52,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,38 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 62,38 Prozent.

Der Marktwert von Mercantile Bank betrug jüngst 915,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at