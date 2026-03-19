Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Lohnende Mercantile Bank-Investition? 19.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 45,07 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 221,877 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mercantile Bank-Papiers auf 49,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 016,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,16 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Mercantile Bank betrug jüngst 862,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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