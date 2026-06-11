NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Mercantile Bank-Papier an diesem Tag bei 45,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 221,926 Mercantile Bank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 54,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 068,35 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 929,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at