NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.06.2016 wurde das Mercantile Bank-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Mercantile Bank-Anteile 24,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,064 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 50,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 039,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,97 Prozent vermehrt.

Mercantile Bank war somit zuletzt am Markt 915,44 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at