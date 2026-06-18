NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mercantile Bank-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Mercantile Bank-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 29,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,394 Mercantile Bank-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (53,26 USD), wäre das Investment nun 180,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,79 Prozent erhöht.

Mercantile Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 935,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at