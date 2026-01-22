Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Lukrative Mercantile Bank-Investition?
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Mercantile Bank-Papier an diesem Tag bei 48,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,061 Mercantile Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,37 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 21.01.2026 auf 53,55 USD belief. Damit wäre die Investition 10,37 Prozent mehr wert.
Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 829,14 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.
Analysen zu Mercantile Bank Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Mercantile Bank Corp.
|53,31
|-0,45%
