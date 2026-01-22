NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mercantile Bank-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Mercantile Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Mercantile Bank-Papier an diesem Tag bei 48,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,061 Mercantile Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,37 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 21.01.2026 auf 53,55 USD belief. Damit wäre die Investition 10,37 Prozent mehr wert.

Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 829,14 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at