NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mercantile Bank-Einstiegs gewesen.

Das Mercantile Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,36 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,026 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 113,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,72 Prozent angewachsen.

Mercantile Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 991,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at