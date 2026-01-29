Mercantile Bank Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Mercantile Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,886 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (49,97 USD), wäre die Investition nun 1 493,42 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +49,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 826,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
