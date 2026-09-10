Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Lukrative Mercantile Bank-Investition? 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Mercantile Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Mercantile Bank-Anteile letztlich bei 32,95 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hat, hat nun 3,035 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 60,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 83,10 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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