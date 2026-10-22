Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Lukrative Mercantile Bank-Investition?
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 22.10.2016 wurden Mercantile Bank-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Mercantile Bank-Anteile letztlich bei 27,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,635 Mercantile Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 213,41 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 21.10.2026 auf 58,71 USD belief. Damit wäre die Investition um 113,41 Prozent gestiegen.
Mercantile Bank war somit zuletzt am Markt 1,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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