Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Langfristige Investition 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Mercantile Bank-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Mercantile Bank-Papier letztlich bei 27,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 359,842 Mercantile Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 115,51 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 23.09.2026 auf 58,68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 111,16 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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