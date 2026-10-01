Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mercantile Bank-Anlage unter der Lupe 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Mercantile Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Mercantile Bank-Papier an diesem Tag 44,84 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,230 Mercantile Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 58,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30,06 Prozent vermehrt.

Mercantile Bank wurde am Markt mit 1,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercantile Bank Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercantile Bank Corp. 58,90 0,99% Mercantile Bank Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen