NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercantile Bank von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Mercantile Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Mercantile Bank-Papier an diesem Tag 44,84 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,230 Mercantile Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 58,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30,06 Prozent vermehrt.

Mercantile Bank wurde am Markt mit 1,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at