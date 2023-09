NASDAQ Composite Index-Wert Mercantile Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Mercantile Bank bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mercantile Bank-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 34,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,777 Mercantile Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 899,57 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 20.09.2023 auf 31,26 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 10,04 Prozent gleich.

Alle Mercantile Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 498,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at