NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Merit Medical Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Merit Medical Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merit Medical Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 142,146 Merit Medical Systems-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 620,47 USD, da sich der Wert eines Merit Medical Systems-Papiers am 14.01.2026 auf 81,75 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 620,47 USD, was einer positiven Performance von 16,20 Prozent entspricht.

Merit Medical Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,80 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at