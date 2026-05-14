Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Merit Medical Systems-Investment im Blick
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14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Merit Medical Systems-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 59,69 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Merit Medical Systems-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,753 Merit Medical Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 62,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 049,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,91 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Merit Medical Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 3,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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